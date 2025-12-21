Weekly Beasts

Quando si avvicina il Natale sulle agenzie fotografiche, che sono il bacino di approvvigionamento di questa raccolta, si trovano spesso fotografie di animali allo zoo, in questo caso di Londra, alle prese con regali natalizi distribuiti dai guardiani. Quest’anno ci sono un maschio di gorilla di pianura occidentale che fruga in alcuni sacchi alla ricerca degli snack mentre una femmina (con la sua cucciola sulla schiena) ne tiene un altro tra le braccia, e una saki della Guiana, un altro genere di primate, accanto a due calze natalizie appese a dei rami. Ci sono anche stambecchi della Nubia nel deserto del Negev, in Israele; un cigno sul lago Sava, un laghetto artificiale ricavato dal corso del fiume Sava, all’interno di Belgrado; cani randagi in India, accanto a degli affreschi del Ramayana; e anche fenicotteri nella laguna veneziana.