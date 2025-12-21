Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Coppa del Mondo di sci in Val d’Isère, in Francia
Sabato la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la prova di supergigante (specialità anche detta super-G) di Coppa del Mondo in Val d’Isère, in Francia. Goggia è arrivata 15 centesimi davanti alla neozelandese Alice Robinson e 36 sulla statunitense Lindsey Vonn, con un tempo di 1 minuto, 20 secondi e 24 centesimi. È il primo successo italiano in questa Coppa del Mondo: nella classifica generale Goggia è terza, dietro a Mikaela Shiffrin e Robinson.