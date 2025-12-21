Perugia è in finale del Mondiale per club maschile di pallavolo

La Sir Susa Scai Perugia ha battuto la squadra brasiliana del Volei Renata e si è qualificata per la finale del Mondiale per club maschile di pallavolo, che giocherà domenica sera alle 22:30 contro i giapponesi dell’Osaka Blueton. Il Perugia, che è tra i favoriti del torneo, ha battuto il Volei Renata per 3 set a 0, coi punteggi di 25-15, 25-16 e 25-21.

Al Mondiale per club partecipano le squadre vincitrici (e alcune seconde classificate) delle principali competizioni continentali per club. Questa è la terza finale su tre partecipazioni per il Perugia, dopo quelle del 2022 e del 2023, entrambe vinte. Nel 2025 l’Italia ha vinto il Mondiale femminile e maschile per nazionali e quello femminile per club. Se vincesse anche Perugia, farebbe uno storico en plein per la pallavolo italiana.