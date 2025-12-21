I principali quotidiani nazionali oggi aprono tutti sulla manovra, perché il disegno di legge è stato approvato in Commissione bilancio, dopo il caos degli ultimi giorni, altre modifiche e tensioni nella maggioranza. Su molte prime pagine si fa anche cenno al corteo di ieri a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, durante il quale ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti. I tre quotidiani sportivi hanno avuto tutti la stessa idea per illustrare la vittoria di ieri della Juventus contro la Roma.