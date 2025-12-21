La Francia costruirà una nuova portaerei
Anche per mostrare la «potenza della nazione», dice Emmanuel Macron: è un mezzo costoso, pochi paesi possono permetterselo
Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato sabato di aver autorizzato l’inizio dei lavori per la costruzione di una nuova portaerei, che dovrà sostituire quella oggi in dotazione alla Marina militare: entrerà in servizio nel 2038 e secondo Macron dovrà essere una «dimostrazione della potenza della nazione». Le portaerei sono navi enormi, molto costose sia in fase di costruzione che di mantenimento. I paesi che possono permettersele e che hanno deciso di investire per possederle sono meno di dieci al mondo.
Negli ultimi anni in ambienti militari la loro effettiva utilità è discussa, soprattutto nei nuovi contesti bellici: restano strumenti importanti per operare dove gli eserciti non abbiano basi militari proprie o alleate, ma sono anche obiettivi “facili” per gli eserciti nemici e hanno quindi bisogno di gruppi navali di accompagnamento e di difese antimissilistiche avanzate. Lo stesso generale capo di stato maggiore francese Fabien Mandon ha detto che «non ci si può accontentare di riprodurre uno strumento che è stato concepito alla metà del secolo scorso».
La Francia attualmente ha una sola portaerei, la Charles de Gaulle, operativa dal 2001 e la cui costruzione è durata 15 anni. Quella che la sostituirà sarà dello stesso tipo: definita di “grande dislocamento”, a propulsione nucleare, con sistema di lancio “a catapulta”, che permette il decollo anche di aerei pesanti. Peserà circa 80mila tonnellate e sarà lunga circa 310 metri (la Charles de Gaulle pesa circa la metà ed è lunga 261 metri). Avrà un equipaggio di duemila persone e potrà imbarcare 30 aerei da combattimento. Si tratterà insomma di una portaerei simile a quelle in dotazione alla marina statunitense (che ne ha 11).
Oltre a Stati Uniti e Francia, i paesi che possiedono portaerei militari sono la Cina (3), il Regno Unito, l’India, la Russia (una, la Kuznetsov, non sempre operativa), la Spagna e l’Italia. Spagna e Italia hanno modelli più piccoli, mentre un’altra decina di paesi hanno a disposizione portaeromobili, che nella maggior parte dei casi possono imbarcare solo elicotteri e droni. L’Italia ha una portaerei vera e propria, la Cavour, e la nave d’assalto anfibio Trieste: entrambe possono operare con i caccia, non con aerei più pesanti, che hanno bisogno di piste più lunghe per il decollo.
La Francia deciderà nel 2029 se l’attuale portaerei, la Charles-de-Gaulle, potrà restare operativa oltre il 2038, affiancando almeno temporaneamente quella nuova. Macron ha annunciato il via alla costruzione della nuova nave, a cui lavoreranno 800 imprese fornitrici, ad Abu Dhabi, dicendo che «in tempi di predatori, dobbiamo essere forti per essere temuti». In Francia una parte dell’opinione pubblica e dei partiti di centro e di sinistra aveva chiesto che la costruzione fosse posticipata, viste le condizioni economiche complesse e il forte indebitamento dello stato.
Non tutti gli esperti sono d’accordo nel ritenere che l’investimento per una portaerei sia sempre opportuno: il nuovo mezzo francese dovrebbe costare intorno ai dieci miliardi di euro. Le portaerei devono essere accompagnate da cacciatorpedinieri, fregate, sottomarini e navi logistiche, hanno costi di gestione molto alti, non sono adatte a tutti gli scenari di guerra e sono obiettivi molto visibili per i nemici. Potenzialmente un missile da alcuni milioni di euro può compromettere un mezzo che vale miliardi di euro. Restano però basi militari mobili strategicamente utili e strumenti di deterrenza importanti.