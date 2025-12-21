Una donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera sul Nilo, in Egitto

Una donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera avvenuto domenica, intorno alle 19, sul Nilo, in Egitto. Le due imbarcazioni si sono scontrate a circa 30 chilometri da Luxor, località turistica nota per il suo grande patrimonio archeologico, in una fase di manovra per attraversare la chiusa di Esna: è un’opera ingegneristica che permette alle navi di superare un dislivello di circa 1o metri. Non è chiaro come le due imbarcazioni si siano urtate, ma testimoni hanno raccontato che la collisione ha distrutto quattro cabine e causato la caduta in mare di alcuni passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni la donna italiana si trovava sulla nave Royal Beau Rivage ed è caduta nella sua cabina, provocandosi una grave ferita: è stata trasportata all’ospedale di Esna, dove è morta.

Sulla stessa imbarcazione c’erano almeno altri 70 cittadini italiani, ma fonti diplomatiche italiane hanno confermato che non ci sono altri feriti.