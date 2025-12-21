Nove persone sono state uccise in un attacco armato contro un bar vicino a Johannesburg, in Sudafrica

Domenica notte a Bekkersdal, una cittadina in Sudafrica a circa 50 chilometri da Johannesburg, un gruppo di uomini ha sparato contro un bar. Un portavoce della polizia locale ha detto che nell’attacco sono state uccise nove persone, e altre dieci sono rimaste ferite e ora si trovano in ospedale. Non tutte si trovavano nel bar, secondo la polizia alcune di loro sono state prese di mira casualmente per strada. Non sono note le ragioni dell’attacco, né chi fossero gli uomini che hanno sparato.

È la seconda sparatoria di questo genere avvenuta in Sudafrica nel giro di pochi giorni: il 6 dicembre a Pretoria undici persone erano state uccise sempre in un bar.