In Sudafrica 11 persone sono state uccise in un attacco armato in un locale

Sabato a Saulsville, una località vicino a Pretoria, nel nordest del Sudafrica, 11 persone sono state uccise in un attacco armato in un locale. La polizia ha detto che tra i morti ci sono anche tre bambini. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 4:30 del mattino diversi uomini armati sono entrati nel locale, un bar che vendeva alcol illegalmente e che si trovava dentro un ostello, e hanno sparato contro le persone presenti. Altre 14 persone sono state ferite durante l’attacco e sono state portate in ospedale. Non sono ancora chiari i motivi dell’attacco: la polizia ha detto che tre persone sono ricercate.

Non è il primo episodio di questo tipo in Sudafrica: nel 2022, 16 persone vennero uccise in un attacco simile a Soweto, vicino a Johannesburg. In Sudafrica gli omicidi commessi con armi da fuoco sono molto frequenti, e spesso avvengono dentro bar che vengono alcol illegalmente. Dal 1° gennaio del 2020 al 29 marzo 2025, in media, 33 persone al giorno sono state uccise con un’arma da fuoco, secondo l’organizzazione Gun Free South Africa (il Sudafrica ha una popolazione di 62 milioni di persone). Le leggi sul possesso di armi da fuoco sono piuttosto restrittive, ma la maggior parte degli omicidi è commessa con armi comprate illegalmente.