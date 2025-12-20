In un incidente ferroviario in India sono morti sette elefanti

Un treno diretto a Delhi, in India, ha investito un branco di elefanti uccidendone sette e ferendone uno. È successo nella municipalità di Hojai, nello stato di Assam, in una zona che non è un corridoio migratorio designato per il loro passaggio (nello stato ne esistono e sono legati al “Project Elephant“, un progetto per la loro protezione).

La compagnia ferroviaria Northeast Frontier Railway (NFR) ha detto che il macchinista si era accorto degli elefanti e aveva azionato i freni di emergenza, ma gli animali si sono messi a correre verso il treno. La locomotiva e cinque vagoni sono deragliati nell’impatto, ma nessuna persona è rimasta ferita.

Uno degli animali è stato seppellito in una buca scavata vicino al luogo dell’incidente, perché il corpo era lacerato e in pessime condizioni. I corpi degli altri sono stati esaminati da veterinari, e verranno seppelliti nelle prossime ore.

Non è il primo incidente di questo tipo nello stato: negli ultimi anni sono morte decine di elefanti in circostanze simili, perché le linee ferroviarie attraversano anche parchi naturali e foreste. Alcuni attivisti chiedono da tempo di ridurre la velocità delle linee in quelle zone.