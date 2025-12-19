Nei pressi di uno stadio dei Mondiali del 2026 ci sono centinaia di cadaveri

Negli ultimi mesi intorno allo stadio Akron di Guadalajara, nello stato messicano di Jalisco, dove dovrebbero giocarsi quattro partite dei Mondiali di calcio maschili del 2026, sono stati trovati almeno otto siti in cui sono stati seppelliti i corpi di persone scomparse: finora sono state trovate più di 500 borse contenenti resti umani, ma in alcuni siti i lavori di ricerca devono ancora cominciare e quindi il numero complessivo sarà verosimilmente più alto.

In Messico le persone scomparse sono ufficialmente 124.421: alcune lo sono da decenni, da quando soldati e poliziotti sequestravano e uccidevano gli oppositori in quella che è conosciuta come “Guerra sporca”, iniziata negli anni Cinquanta e proseguita fino ai Novanta. Oggi le sparizioni sono dovute principalmente alle attività dei gruppi criminali dediti al narcotraffico.

Lo stato di Jalisco ha circa 8 milioni di abitanti, di cui 1,4 milioni a Guadalajara, la città principale e una delle più importanti dell’intero Messico. Nello stato le persone scomparse sono circa 16mila, soprattutto a causa delle attività del cartello criminale di Jalisco Nueva Generación, che si stima abbia circa 19mila membri. Il cartello nacque nel 2010 quando si separò da un altro cartello, e tramite una violenza estrema anche per gli standard del settore si è espanso rapidamente fino a diventare un gruppo criminale transnazionale, che opera in vari paesi dell’America Latina ed esporta droga in tutto il mondo. A febbraio gli Stati Uniti l’hanno classificato come organizzazione terroristica.

Lo stadio Akron è stato inaugurato nel 2010, ha più di 45mila posti e normalmente ospita le partite del Club Deportivo Guadalajara. La fossa comune più vicina è stata scoperta a Nextipac, 20 chilometri a nordest; la più distante nel quartiere di Santa Paula, 30 chilometri a est. I lavori di scavo per recuperare i corpi sono molto complessi e potenzialmente lunghi, e sono cominciati solo in quattro degli otto siti individuati.

La fossa più grande è quella di Las Agujas, 20 chilometri a nord dello stadio: ci hanno trovato circa 270 borse contenenti resti umani. Seppellire i corpi delle persone ammazzate dentro a una borsa è un metodo riconducibile ai gruppi della criminalità organizzata.

Il collettivo Guerreros Buscadores de Jalisco (Guerrieri Cercatori di Jalisco), che si occupa di cercare le persone scomparse, ha però dei dubbi sul reale numero dei morti sepolti a Las Agujas, e ritiene possano essere di più. I suoi volontari non hanno potuto partecipare a tutte le fasi di ricerca, durate circa tre mesi, e la fiducia nei numeri riportati dalla polizia è poca.

Nella fossa comune di Arroyo Hondo, circa 17 chilometri a nordest dello stadio, sono state ritrovate 47 borse contenenti resti umani; in quella a Lomas del Refugio, 20 chilometri a nordest, ne sono state trovate almeno 100; nei pressi di Nextipac sono state individuate 89 borse. Peraltro lo stadio confina con il Bosque de la Primavera, un grande bosco dove per anni sono stati ritrovati cadaveri di persone scomparse (al momento non sono in corso ricerche in questo bosco).

In vista delle partite dei Mondiali, che si terranno tra giugno e luglio del 2026, il governo dello stato di Jalisco ha detto che installerà 3mila telecamere aggiuntive per la videosorveglianza, portando il totale a circa 10mila.

