Il fondo cinese Hsg acquisirà il marchio italiano di sneaker di lusso Golden Goose
Il fondo cinese HongShan Capital (Hsg) ha fatto un accordo per acquisire la maggioranza di Golden Goose, un marchio italiano di sneaker di lusso fondato a Venezia. L’operazione, a cui partecipa anche il fondo di Singapore Temasek, ha un valore di 2,5 miliardi di euro. È una cifra ragguardevole: per dare un termine di paragone, quest’anno Prada ha rilevato Versace per 1,25 miliardi di euro. Secondo i media, i nuovi proprietari confermeranno l’attuale amministratore delegato, Silvio Campara. Temasek ha già fatto investimenti nel settore del lusso e ha quote di Moncler ed Ermenegildo Zegna.