Celebripost

Lunedì a Los Angeles c’è stata la prima di The Housemaid, un film di Paul Feig con Sydney Sweeney e Brandon Sklenar, tutti presenti all’evento e anche nella raccolta fotografica di persone che valeva la pena fotografare questa settimana. Lo stesso giorno, ma a Parigi, c’è stata anche la prima della quinta stagione di Emily in Paris, con Lily Collins e Ashley Park. Poi Paul Rudd e Jack Black a quella di Anaconda, Timothée Chalamet a un torneo di ping-pong per la promozione di Marty Supreme, il musicista Moby con un tatuaggio sul collo con la scritta “vegan for life” (vegano per sempre) e re Carlo III con baffi di schiuma di Guinness.