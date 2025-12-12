Celebripost

Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet, è stato presentato lunedì a Los Angeles: c’erano Gwyneth Paltrow e Tyler, The Creator ma si sono fatti notare soprattutto l’attore protagonista e la fidanzata Kylie Jenner, entrambi vestiti in pelle arancione. C’è stata anche la presentazione della seconda stagione di Fallout, con Macaulay Culkin, Walton Goggins e Justin Theroux. Poi Nicolas Sarkozy che arriva in una libreria, circondato da giornalisti e fotografi, per un firmacopie del suo libro Le journal d’un prisonnier (Diario di un detenuto) sui suoi venti giorni in carcere; Melania Trump sotto braccio a Babbo Natale; e Michael Bublé con il papa.