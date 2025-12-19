Il biglietto per vedere la Fontana di Trevi a Roma costerà 2 euro

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che il biglietto per vedere la Fontana di Trevi, la cui introduzione era stata annunciata qualche giorno fa, costerà 2 euro. Il prezzo del biglietto non era ancora stato confermato ufficialmente. Gualtieri ha aggiunto che il biglietto sarà introdotto dall’1 febbraio prossimo e che sarà necessario per i turisti, mentre l’accesso resterà gratuito per i residenti di Roma. Il biglietto darà accesso all’area proprio davanti al catino, mentre il resto della piazza resterà libero.

L’obiettivo dell’introduzione di un biglietto a pagamento per la Fontana di Trevi è di rendere la visita più piacevole e tranquilla rispetto al caos attuale, dovuto alla calca che si forma durante tutta la giornata. Ogni anno la fontana di Trevi è infatti visitata da milioni di persone e questo numero è aumentato durante il Giubileo, l’anno santo della Chiesa cattolica: soltanto nei primi sei mesi del 2025 sono stati registrati 5 milioni e 300mila visitatori. Il comune stima di incassare 6,5 milioni di euro all’anno dalla vendita dei biglietti.