Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di 11 miliardi di dollari di armi a Taiwan, la più grande di sempre

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di nuove armi a Taiwan, per il valore complessivo di oltre 11 miliardi di dollari, 9,4 miliardi di euro. È la seconda decisione di questo tipo dell’amministrazione di Donald Trump durante il suo secondo mandato, ed è la più grande vendita di armi statunitensi a Taiwan, un’isola che si autogoverna come stato indipendente e democratico, ma che la Cina rivendica come proprio territorio. Gli Stati Uniti sono molto vicini a Taiwan, che in questi mesi è tornata di nuovo al centro delle tensioni tra Cina e Giappone.

Il ministero della Difesa taiwanese ha detto che la vendita riguarda tra le altre cose missili anticarro Javelin e lanciarazzi HIMARS, cioè veicoli su ruote dotati di una batteria di sei missili, che possono essere lanciati molto più lontano di altri sistemi simili. La vendita rientra nell’aumento del budget per la difesa da 30 miliardi di euro annunciato a novembre dal presidente taiwanese Lai Ching-te.

