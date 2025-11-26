NewsletterPodcast
Il presidente di Taiwan ha proposto di aumentare il budget per la difesa di più di 30 miliardi di euro, per proteggersi dalla Cina

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te (AP Photo/Chiang Ying-ying)
Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha annunciato che presenterà una proposta per aumentare dell’equivalente di 34 miliardi di euro il budget dello Stato riservato alla difesa, all’acquisto di armi e alla realizzazione di un sistema di difesa aerea e intercettazione di missili chiamato “Taiwan Dome”. L’aumento sarà distribuito su otto anni, dal 2026 al 2033: nei mesi scorsi Lai aveva già annunciato l’intenzione di aumentare la spesa militare del paese fino al 5 per cento del PIL entro il 2030. L’obiettivo della proposta è proteggere Taiwan dalla Cina nel caso di un’eventuale aggressione militare.

Wellington Koo, ministro della Difesa Taiwan, ha specificato che i 40 miliardi saranno utilizzati per acquistare missili di precisione e altre armi dagli Stati Uniti, il principale alleato internazionale del paese.

Taiwan ha 23 milioni di abitanti e si governa autonomamente, in maniera democratica. La Cina però rivendica l’isola come proprio territorio, e da tempo minaccia di conquistarlo con la forza. Negli ultimi giorni nel mezzo della crisi tra Cina e Taiwan si è inserito anche il Giappone. La prima ministra Sanae Takaichi ha detto che se la Cina dovesse invadere Taiwan il Giappone potrebbe considerare l’attacco all’isola come una «minaccia esistenziale», e rispondere militarmente: dopo le reazioni dure dei media e dei diplomatici cinesi, la Cina ha messo in atto diverse forme di ritorsione.

