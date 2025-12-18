Maurizio Belpietro è stato condannato per diffamazione per una copertina di Panorama che definiva le ong “i nuovi pirati”

Il tribunale di Milano ha condannato per diffamazione il giornalista Maurizio Belpietro per una copertina del settimanale Panorama, di cui è direttore, uscita nel 2022 in cui gli operatori umanitari delle ong che soccorrono i migranti in mare venivano definiti “i nuovi pirati”. Belpietro era accusato di omesso controllo sulla copertina, in quanto direttore responsabile. Dovrà risarcire con 10mila euro ciascuna le ong Open Arms, Emergency, Sea-Watch, SOS Mediterranée, Louise Michel e Mediterranea, e con 7mila euro AOI, associazione che rappresenta le organizzazioni non governative italiane. La notizia è stata resa nota dalle stesse ong.

Dopo la pubblicazione della copertina in questione, Open Arms, AOI, Emergency e Sea-Watch avevano presentato un esposto contro Belpietro, sostenendo che la copertina di Panorama presentasse versioni dei fatti «non veritiere e offensive del lavoro umanitario operato da chi nel Mediterraneo Centrale cerca di soccorrere vite umane». Belpietro dirige anche il quotidiano La Verità, molto schierato a destra.