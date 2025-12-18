Nel 2026 uscirà su Netflix un nuovo videogioco di calcio della FIFA, tre anni dopo l’ultima volta

La FIFA, la Federazione calcistica mondiale, pubblicherà un nuovo videogioco di calcio prima dell’inizio dei prossimi Mondiali maschili, in programma a giugno e a luglio del 2026. Sarà sviluppato dallo studio Delphi Interactive e distribuito da Netflix: ci si potrà giocare cioè sull’app direttamente sullo smartphone, oppure con il televisore ma usando lo smartphone come joystick.

FIFA è stato per anni (la prima edizione è del 1993) il videogioco di calcio più famoso e venduto, ma nel 2023 dopo una lunga disputa l’azienda che sviluppava il videogioco, Electronic Arts (EA), smise di rinnovare l’accordo commerciale con la FIFA. Da quel momento EA ha continuato a pubblicare ogni anno il videogioco, senza però avere più i diritti per utilizzare il nome FIFA: lo rinominò EA Sports FC.

Gli appassionati hanno identificato sin da subito in EA Sports FC il gioco in continuità con FIFA, e le vendite non sono calate nonostante il cambio di nome. Sarà invece da capire come verrà preso il nuovo videogioco, che uscirà in un periodo diverso dell’anno (solitamente FIFA usciva a un paio di mesi di distanza dall’inizio della stagione calcistica, e non alla fine) e a cui non si potrà giocare sulle tradizionali console o sul PC. La FIFA, che organizza i Mondiali, ha scelto quell’evento per lanciarlo; sarà il primo videogioco sviluppato da Delphi Interactive.

– Leggi anche: La newsletter Manettini