Tre dirigenti di Ben & Jerry’s hanno dovuto dimettersi nell’ennesimo scontro con la proprietà sull’impegno sociale dell’azienda

Tre membri del consiglio di amministrazione della celebre azienda statunitense di gelati Ben & Jerry’s hanno dovuto dimettersi a causa di una nuova regola introdotta dalla società proprietaria, la Magnum Ice Cream Company, che impone un limite di nove anni al mandato dei membri del consiglio. Tra le persone costrette a dimettersi perché hanno superato questo limite c’è anche la presidente del consiglio di amministrazione, Anuradha Mittal, che aveva in precedenza detto di non volerlo fare nonostante le pressioni della proprietà.

È l’ennesimo scontro tra il marchio di gelati e la sua proprietà, che fino alla scorsa settimana era Unilever ed è poi passata alla Magnum, una sussidiaria di Unilever creata per riunire vari marchi di gelato.

Oltre che per i gelati, Ben & Jerry’s è famosa per il suo dichiarato impegno in molte cause sociali e politiche progressiste. La direzione ha accusato sia Unilever sia Magnum di limitare l’attivismo sociale dell’azienda, la cui prosecuzione era stata garantita dall’accordo con cui nel 2000 venne venduta a Unilever. Uno dei conflitti più grossi era iniziato nel 2021 quando Ben & Jerry’s si era rifiutata di vendere i propri prodotti nei territori della Cisgiordania occupati da Israele: alla fine Unilever aveva venduto la divisione locale a un’azienda del posto. Lo scorso settembre uno dei cofondatori, Jerry Greenfield, si era dimesso proprio perché riteneva che la proprietà non permettesse più a Ben & Jerry’s di esprimere liberamente il proprio attivismo.

Il cofondatore Ben Cohen (che a differenza di Greenfield è rimasto nell’azienda, pur senza ruoli di responsabilità) ha definito le nuove regole come un tentativo di prendere il controllo della società ed esautorare il consiglio. In un comunicato ufficiale invece Ben & Jerry’s ha detto che le nuove regole rafforzeranno l’integrità dell’azienda.