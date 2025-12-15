La polizia statunitense ha liberato l’unica persona sospettata di essere coinvolta nell’attacco armato alla Brown University

La polizia del Rhode Island, negli Stati Uniti, ha rilasciato l’unica persona che era stata arrestata dopo l’attacco armato di sabato alla Brown University, una delle università più prestigiose del paese. Nell’attacco sono stati uccisi due studenti e ne sono stati feriti altri 10. Il procuratore generale del Rhode Island, Peter Neronha, ha detto che non c’era alcuna prova per ritenere che la persona arrestata fosse coinvolta nell’attacco. La polizia ha detto di non avere informazioni né sulla posizione del responsabile né sulla sua identità.

Domenica sera Brett Smiley, il sindaco di Providence, la città in cui ha la sede l’università, ha detto di non sapere se la persona responsabile sia ancora in città. L’attacco è stato compiuto in un’aula in cui era in corso la preparazione di un esame di economia.