Luca Zaia è stato eletto presidente del consiglio regionale del Veneto

L’ex presidente della regione Veneto Luca Zaia, della Lega, è stato eletto presidente del Consiglio regionale del Veneto, cioè del “parlamento” della regione. Zaia era stato eletto consigliere alle recenti elezioni regionali dopo essere stato per quindici anni, dal 2010 al 2025, presidente della giunta regionale.

Il presidente del Consiglio regionale organizza e dirige i lavori del Consiglio, l’organo legislativo della regione, impegnandosi a garantire il rispetto delle procedure e il buon andamento dei lavori. È un ruolo quindi più istituzionale rispetto a quello che Zaia ha svolto negli ultimi 15 anni. Zaia avrebbe voluto rifare il presidente della giunta, ma non ha potuto per via della legge sul limite dei mandati dei presidenti di regione (che la Lega aveva provato più volte a modificare, fallendo).