Per la prima volta dopo 10 anni i Kansas City Chiefs non andranno ai playoff di NFL

Nel campionato statunitense di football americano (NFL), i Kansas City Chiefs sono stati matematicamente esclusi dai playoff, la parte finale del campionato, per la prima volta dopo 10 anni, dopo che domenica hanno perso l’ottava partita su quattordici giocate finora. I Kansas City Chiefs sono una delle squadre più vincenti degli ultimi anni: nelle precedenti sei stagioni avevano raggiunto il Super Bowl (la partita finale del campionato, che assegna il titolo) cinque volte, l’ultima lo scorso anno, e lo hanno vinto tre volte (2019, 2022, 2023).

Le ottime prestazioni della squadra negli ultimi anni sono state spesso legate al rendimento del suo giocatore più forte e rappresentativo, il quarterback Patrick Mahomes, che però domenica si è infortunato gravemente: si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in una delle ultime azioni della partita, persa 16-13 contro i Los Angeles Chargers.

