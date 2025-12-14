In Germania sono state arrestate cinque persone accusate di aver pianificato un attentato a un mercatino di Natale in Baviera

Sabato in Germania sono state arrestate cinque persone con l’accusa di star organizzando un attentato a un mercatino di Natale nella città di Dingolfing, in Baviera, nel sud del paese. La procura di Monaco ha fatto sapere che l’attacco avrebbe avuto una matrice islamista e che nei piani delle persone arrestate avrebbe dovuto essere compiuto con un’auto sulla folla. Gli arrestati sono un uomo egiziano di 56 anni, un siriano di 37 anni e tre marocchini di 22, 28 e 30 anni.

I mercatini di Natale sono stati al centro di due attentati in Germania negli ultimi anni: lo scorso anno a Magdeburgo un uomo uccise sei persone investendole con un SUV e causò oltre 300 feriti, mentre nel dicembre del 2016 ci fu un attentato dell’ISIS ai mercatini di Berlino, in cui furono uccise 13 persone.