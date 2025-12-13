Weekly Beasts

Nei giorni scorsi in Indonesia, sull’isola di Giava, si è svolta una competizione nazionale di volo libero per ara, pappagalli molto grandi e dai colori vivaci. Ce n’erano registrati più di 110, che venivano valutati per velocità e precisione dell’atterraggio, oltre che per le varie manovre eseguite in volo, utili a mettere in risalto le abilità raggiunte con l’addestramento. Tra le fotografie di questa settimana c’è proprio un’ara durante la competizione, con tutti i colori del suo piumaggio (rosso, verde, giallo, azzurro e blu) ben distinguibili. Poi c’è una pecora nelle vicinanze di un mausoleo a New Delhi, in India, a cui è stato messo un maglione; cigni sotto la neve nel fiume Kitakami, nel nord del Giappone; e stelle marine aggrappate al pilastro di un molo a San Diego, in California.