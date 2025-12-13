È morto l’attore statunitense Peter Greene, che interpretò Zed in “Pulp Fiction”

Peter Greene, attore noto soprattutto per le sue parti da cattivo in film di culto degli anni Novanta come Pulp Fiction di Quentin Tarantino, I soliti sospetti di Bryan Singer e The Mask di Chuck Russell, è morto a 60 anni. Il suo manager Gregg Edward ha detto che Greene è stato trovato morto nella sua casa di New York, senza specificare la causa della morte.

Greene aveva cominciato a recitare agli inizi degli anni Novanta, quando gli furono affidati un paio di ruoli secondari ma memorabili. In Pulp Fiction interpretava la perversa guardia giurata Zed, nei Soliti sospetti il contrabbandiere di gioielli Redfoot, e in The Mask lo spaventoso Dorian Tyrell. Il ruolo da protagonista più famoso fu invece quello in Clean, Shaven (1994), in cui Greene impersonava Peter Winter, un uomo affetto da schizofrenia che, dopo essere stato dimesso da un istituto psichiatrico, tenta faticosamente di ricostruirsi una vita mentre cerca la figlia scomparsa. Dopo un periodo di grande popolarità in quel decennio, Greene cominciò a diradare le sue apparizioni e a recitare in film sempre meno importanti, anche per via dei suoi problemi di dipendenza dalle droghe.