C’è stato un terremoto di magnitudo 6.7 al largo del Giappone

Poco prima delle 12 locali (le 4 del mattino in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 6.7 al largo del nord-est del Giappone: l’epicentro è stato rilevato a circa 100 chilometri dalle coste della provincia di Aomori, nel nord dell’isola di Honshu, la più grande del paese, e l’ipocentro a 10,7 chilometri di profondità. Non ci sono stati danni. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami per alcune province, ma dopo poche ore è stata annullata. Lunedì nella stessa zona c’era stato un altro terremoto, di magnitudo 7.6, che aveva causato il ferimento di più di 30 persone.