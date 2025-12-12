I portabandiera italiani alle Olimpiadi invernali saranno Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 i portabandiera per l’Italia saranno due coppie di sportivi. Per Milano sono stati scelti Federico Pellegrino, uno dei più forti sciatori di fondo italiani, e Arianna Fontana, una delle pattinatrici più forti al mondo nella disciplina dello short track, che era già stata portabandiera italiana alle Olimpiadi invernali del 2018. Per Cortina saranno invece Amos Mosaner, il primo giocatore di curling con cui l’Italia ha vinto l’oro, e Federica Brignone, tra le più forti sciatrici italiane e reduce da un grave infortunio. Porteranno la bandiera italiana durante la sfilata dei paesi in occasione della cerimonia di apertura.

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha spiegato la scelta dicendo di aver voluto garantire un equilibrio di genere, con un uomo e una donna, e tra le discipline, con un atleta scelto tra gli sport invernali e uno tra quelli sul ghiaccio.