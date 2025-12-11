Disney investirà un miliardo di dollari in OpenAI e renderà disponibili i suoi personaggi su Sora

La Walt Disney Company ha annunciato che investirà un miliardo di dollari in OpenAI, la società famosa soprattutto per ChatGPT, e renderà i propri personaggi disponibili per essere utilizzati in Sora, il sistema di intelligenza artificiale per produrre video partendo da semplici indicazioni testuali. È un annuncio estremamente importante perché la Walt Disney Company è una delle più grandi aziende al mondo nell’intrattenimento, con centinaia di personaggi di cui detiene i diritti, che senza un accordo di questo tipo non potrebbero essere generati da programmi come Sora. La Walt Disney Company possiede le licenze non solo dei personaggi Disney, ma anche di quelli Marvel, Pixar e della saga di Star Wars, tra gli altri. L’accordo prevede che la Walt Disney Company ne ceda la licenza a OpenAI per tre anni, e che d’ora in poi su Sora si possano creare «brevi video» con questi personaggi presenti.

