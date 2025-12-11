Gli «architetti dell’AI» sono le persone dell’anno di Time

La rivista statunitense Time ha scelto come persona dell’anno gli «architetti dell’AI», cioè dell’intelligenza artificiale (artificial intelligence, in inglese): persone che a vario titolo hanno contribuito a sviluppare tecnologie di questo tipo, definite nell’articolo «le più influenti del nostro tempo».

Time ha presentato due copertine: una ritrae le lettere “A” e ”I” circondate dai ponteggi di un cantiere, nell’altra si vede una serie di imprenditori molto noti del settore seduti sulla trave di un cantiere (come nella celebre foto “Lunch atop a skyscraper”). Fra loro ci sono Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su, amministratrice delegata dell’azienda produttrice di chip AMD, Jensen Huang (fondatore dell’azienda tecnologica Nvidia) e Sam Altman, fondatore di OpenAI.

Il premio di Persona dell’anno – che fino al 1999 era chiamato Uomo dell’anno, ma a un certo punto lo si vide come riduttivo, oltre che discriminatorio – viene dato ogni anno dal settimanale statunitense Time a una persona, un gruppo, un’idea o un oggetto che «nel bene e nel male ha influenzato di più gli eventi di quell’anno».

Per tutto il Novecento è stata un’efficace idea di comunicazione promozionale per Time, una rivista che oggi però ha perso molta della sua centralità e autorevolezza. Non è un riconoscimento a un lavoro svolto ma lo è soltanto della rilevanza che ha avuto quel personaggio nel corso dell’anno. Nel 2015 tra i finalisti c’era Abu Bakr al Baghdadi, il capo dello Stato Islamico, arrivato dietro alla cancelliera tedesca Angela Merkel: e in passato erano stati scelti sia Stalin che Hitler.

Lo scorso anno la rivista aveva indicato come persona dell’anno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (per la seconda volta: la prima era stata nel 2016), l’anno prima cantante statunitense Taylor Swift, e quello prima ancora il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.