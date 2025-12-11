NewsletterPodcast
Gli «architetti dell’AI» sono le persone dell’anno di Time

La rivista statunitense ha premiato i capi delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale

(Time)
Le
altre
foto
(Time)

La rivista statunitense Time ha scelto come persona dell’anno gli «architetti dell’AI», cioè dell’intelligenza artificiale (artificial intelligence, in inglese): persone che a vario titolo hanno contribuito a sviluppare tecnologie di questo tipo, definite nell’articolo «le più influenti del nostro tempo».

Time ha presentato due copertine: una ritrae le lettere “A” e ”I” circondate dai ponteggi di un cantiere, nell’altra si vede una serie di imprenditori molto noti del settore seduti sulla trave di un cantiere (come nella celebre foto “Lunch atop a skyscraper”). Fra loro ci sono Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su, amministratrice delegata dell’azienda produttrice di chip AMD, Jensen Huang (fondatore dell’azienda tecnologica Nvidia) e Sam Altman, fondatore di OpenAI.

Il premio di Persona dell’anno – che fino al 1999 era chiamato Uomo dell’anno, ma a un certo punto lo si vide come riduttivo, oltre che discriminatorio – viene dato ogni anno dal settimanale statunitense Time a una persona, un gruppo, un’idea o un oggetto che «nel bene e nel male ha influenzato di più gli eventi di quell’anno».

Per tutto il Novecento è stata un’efficace idea di comunicazione promozionale per Time, una rivista che oggi però ha perso molta della sua centralità e autorevolezza. Non è un riconoscimento a un lavoro svolto ma lo è soltanto della rilevanza che ha avuto quel personaggio nel corso dell’anno. Nel 2015 tra i finalisti c’era Abu Bakr al Baghdadi, il capo dello Stato Islamico, arrivato dietro alla cancelliera tedesca Angela Merkel: e in passato erano stati scelti sia Stalin che Hitler.

Lo scorso anno la rivista aveva indicato come persona dell’anno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (per la seconda volta: la prima era stata nel 2016), l’anno prima cantante statunitense Taylor Swift, e quello prima ancora il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

