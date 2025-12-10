Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che mercoledì gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela. Per il momento Trump non ha detto altro sull’operazione, ma parlando con i giornalisti ha sostenuto che sia una delle più grosse mai confiscate. Ufficiali della Guardia Costiera statunitense hanno detto al New York Times che l’operazione è avvenuta in acque internazionali, che l’equipaggio non ha opposto resistenza e che non ci sono stati feriti. Il petrolio è una delle poche fonti di entrate per la disastrata economia del Venezuela, e a lungo gli Stati Uniti sono stati tra i suoi principali compratori.

Il sequestro fa parte della campagna di pressione, anche militare, degli Stati Uniti per rovesciare il dittatore venezuelano Nicolás Maduro. È basata sui bombardamenti di barche di presunti narcotrafficanti, che hanno ucciso almeno 80 persone e sono ritenuti illegali da molti esperti. Il sequestro è avvenuto mentre la leader dell’opposizione a Maduro, María Corina Machado, diceva di aver lasciato il Venezuela per andare a ritirare il Premio Nobel per la Pace a Oslo, in Norvegia, con ogni probabilità con l’aiuto degli Stati Uniti. Da mesi Trump usa una retorica interventista e dura contro Maduro: in una recente intervista a Politico, ha sostenuto che il dittatore abbia i giorni contati. Anche mercoledì, parlando della petroliera, ha suggerito che non fosse finita lì.

