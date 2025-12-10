Amazon pagherà 723 milioni di euro per chiudere un contenzioso col fisco italiano

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate in base al quale verserà al fisco italiano 723 milioni di euro per ottenere la chiusura di un procedimento legale contro di essa, avviato sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla procura di Milano. Dagli accertamenti era emerso il mancato versamento di imposte per 1 miliardo e 200 milioni di euro tra il 2019 e il 2021.

In base all’accordo, nei prossimi mesi Amazon pagherà al fisco italiano 511 milioni di euro, che si aggiungeranno ad altri 212 milioni che l’azienda aveva già versato negli scorsi giorni. Secondo alcune indiscrezioni, Amazon pagherà in più rate.

Stando alle indagini della procura di Milano, Amazon non avrebbe dichiarato all’Agenzia delle Entrate l’identità e i dati dei venditori extraeuropei a cui chiedere il pagamento dell’IVA. Per l’accusa le mancate dichiarazioni fiscali sarebbero da imputare all’algoritmo predittivo di Amazon, che non considererebbe gli obblighi tributari che spettano a chi mette in vendita la merce di venditori extraeuropei. In questo modo Amazon avrebbe aggirato gli obblighi fiscali per 1 miliardo e 200 milioni di euro.