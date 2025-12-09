Oggi a Roma c’è uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale

Oggi ci sarà uno sciopero di 24 ore sulla rete ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico locale a Roma. Potrebbero esserci disagi sulla circolazione di metro, bus e tram in tutta la città, con alcune eccezioni. Ci saranno due fasce garantite, dall’inizio del servizio alle 8:30, e dalle 17 alle 20 (qui maggiori dettagli). Lo sciopero è stato indetto dal sindacato OSR SUL per chiedere migliori condizioni economiche e maggior sicurezza per il personale, oltre ad alcuni interventi di riorganizzazione. L’ultimo sciopero di 24 ore che aveva coinvolto la rete ATAC era stato il 10 ottobre: aveva avuto una partecipazione del 42,6 per cento per i mezzi di superficie e del 18 per cento per le metropolitane e la ferrovia Termini-Centocelle.