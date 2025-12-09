Tedofori famosi nei primi giorni della fiamma olimpica in Italia

Caricamento player

Venerdì 5 dicembre è cominciata a Roma la staffetta italiana della fiamma olimpica, uno dei simboli delle Olimpiadi, che passerà per oltre 300 comuni fino ad arrivare il 5 febbraio a Milano, in tempo per la cerimonia di apertura. Dopo Roma, dove c’è stata una sorta di cerimonia inaugurale, è risalita verso Viterbo e Terni. La fiamma olimpica è già stata portata da molti tedofori e tedofore, alcune delle quali sono persone famose: atleti o ex atleti soprattutto, ma anche attori e personaggi dello spettacolo. Nei prossimi giorni la fiamma sarà in Toscana, e poi andrà in Sardegna. In tutto i tedofori saranno 10mila-e-1 fino all’accensione del braciere olimpico, nel giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.