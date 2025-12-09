Una donna è stata violentata all’uscita della metro Jonio, a Roma

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre una donna di 23 anni è stata violentata all’uscita della fermata Jonio della metro di Roma, che si trova nel nord-est della città, nel quartiere Montesacro. La notizia della violenza si è saputa solo martedì, in seguito alla denuncia presentata dalla donna.

La donna ha raccontato di essere stata violentata dopo mezzanotte, quando due uomini l’hanno bloccata in strada fuori dalla metro e un terzo l’ha stuprata. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto successo analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, e cercando eventuali testimoni.