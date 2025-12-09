Tutte le partite dei Mondiali di calcio 2026 avranno due pause obbligatorie per permettere ai giocatori di bere

La FIFA, l’organizzazione che gestisce il calcio mondiale, ha deciso che ogni partita dei Mondiali maschili di calcio del 2026 avrà due pause obbligatorie da 3 minuti, a metà del primo e del secondo tempo, per permettere ai calciatori di bere e riposarsi. La pausa avverrà dopo 22 minuti di gioco: ci sarà indipendentemente dalla temperatura e dal fatto che si giochi all’aperto o in uno stadio con il tetto.

È un grosso cambiamento perché fino ad ora il cooling break, il nome con cui è nota questa pausa nel calcio, non era obbligatorio, ma permesso solo quando la temperatura era oltre i 32 gradi, e avveniva dopo 30 minuti di gioco in ogni tempo.

La FIFA ha detto di aver preso questa decisione per assicurare il benessere dei giocatori. Lo scorso anno durante il Mondiale per club, giocato negli Stati Uniti, c’erano state molte lamentele sull’eccessivo caldo, anche perchè varie partite erano state giocate nel pomeriggio e non alla sera, quando le temperature in genere si abbassano, per facilitare la visione al pubblico europeo: una condizione che potrebbe verificarsi anche durante il prossimo torneo. I mondiali di calcio si terranno dall’11 giugno al 19 luglio, ci saranno 48 squadre (tra cui forse anche l’Italia) e si disputeranno in Messico, Canada e Stati Uniti.

