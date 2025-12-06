Weekly Beasts

Tra le fotografie di animali più circolate sui social network questa settimana c’è senza dubbio quella di un procione steso sul pavimento di un bagno, collassato per aver ingerito alcol in un negozio di liquori della Virginia, negli Stati Uniti. Se vi siete persi la sua storia, l’abbiamo riassunta all’inizio di un articolo in cui proviamo a rispondere a una domanda che ci siamo posti: gli animali possono ubriacarsi? Ci sono anche un piccione bagnato, tenuto per le ali da un uomo che cerca di asciugarlo vicino a un fuoco; una scimmia con il suo addestratore, sul ciglio di una strada di Karachi, in Pakistan, e un po’ di cuccioli: di panda, di rinoceronte nero, di foca grigia e di leonessa bianca.