È morto a 96 anni Frank O. Gehry, tra i più noti architetti contemporanei

È morto a 96 anni Frank Owen Gehry, tra i più noti architetti contemporanei: era canadese naturalizzato statunitense e tra gli edifici più noti da lui progettati ci sono il museo Guggenheim, in Spagna, la Walt Disney Concert Hall a Los Angeles e la Fondazione Louis Vuitton a Parigi. Tra gli edifici più apprezzati dal pubblico che lo riguardano c’è anche la Casa danzante di Praga, in Repubblica Ceca, che progettò insieme all’architetto ceco-croato Vlado Milunić. Nel 1989 vinse il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l’architettura. Frank O. Gehry è morto a casa sua a Santa Monica, in California.