Dal 2026 a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna le auto del servizio di car sharing Enjoy non si potranno più lasciare ovunque

Da gennaio del 2026 cambieranno radicalmente le regole per usufruire a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna del servizio di car sharing Enjoy, quello delle riconoscibili Fiat 500 rosse e uno dei più diffusi in Italia. In queste cinque città i cambiamenti più sostanziali saranno due: innanzitutto l’accesso alle ZTL (come l’Area C a Milano) e i parcheggi a pagamento non saranno più gratuiti, ma andranno pagati come quando si utilizza un’auto privata.

In queste cinque città poi non si potrà più lasciare l’auto in qualsiasi punto, ma solo in aree dedicate, chiamate Enjoy Point, che saranno gli unici punti da cui si potrà far partire o terminare il noleggio: è già così in tutte le altre città italiane dov’è attivo il servizio Enjoy Point. L’azienda ha detto che il cambiamento delle condizioni serve a rendere più facile la cura e la manutenzione dei veicoli.

Nelle prossime settimane cambieranno anche le modalità di pagamento: si potrà pagare solo con carte di credito, con carte di debito o con PayPal, mentre non saranno più accettate le carte prepagate. Questo varrà dal 14 dicembre per i nuovi clienti e dal 21 gennaio 2026 per tutti i clienti già registrati.