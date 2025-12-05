Da quando è possibile regalare l’abbonamento al Post, cioè da qualche anno fa, tantissime persone (davvero: tantissime) hanno scelto di farlo: persone che leggono e ascoltano il Post, che in molti casi già lo sostengono con un abbonamento, e che scelgono di regalarlo a una persona in più. È un bel pensiero. Ed è una cosa di cui siamo molto grati: è così che il Post è cresciuto, e continua a crescere ancora oggi.

Molti di quegli abbonamenti regalati sono diventati tradizioni: lo stesso regalo mandato anno dopo anno – Natale dopo Natale – alla stessa persona: segno che probabilmente il primo regalo era stato apprezzato. Un bel pensiero, appunto. E un’altra cosa di cui essere felici e grati: significa che molte persone tra quelle che scoprono l’abbonamento al Post poi lo apprezzano e sono felici di rimanere.

Un anno con il Post, per chi lo riceve, significa un anno con tutti i podcast dedicati chi si abbona, con le newsletter, con la possibilità di commentare gli articoli e di partecipare agli incontri dal vivo del Post a prezzi ridotti. Un anno di abbonamento con il Post è un pensiero che di pensieri ne fa fare molti altri.

Se è vero, come si dice, che a Natale conta il pensiero, ecco: regalare il Post è un’ottima idea. Lo si può regalare per un anno, o per due o per tre. E si regala una persona in più al Post, anche: per fare il Post ancora più grande.

Se anche tu stai pensando di regalare il Post, si comincia da qui. Se hai dubbi su come funziona il regalo, qui c’è una pagina che spiega tutto.