È morta Mabel Bocchi, una delle più forti e influenti giocatrici di basket italiane

È morta a 72 anni Mabel Bocchi, considerata una delle migliori giocatrici italiane di basket di tutti i tempi. Di ruolo centro, con doti fisiche e tecniche rare per l’epoca in cui giocò, negli anni Settanta vinse otto campionati italiani con la GEAS di Sesto San Giovanni. Nel 1978 la GEAS vinse anche la Coppa dei Campioni, al tempo la principale competizione europea per club: fu la prima squadra italiana a farlo.

Bocchi giocò per anni anche nella Nazionale italiana, con cui arrivò terza agli Europei del 1974 e quarta ai Mondiali del 1975, in cui fu la miglior realizzatrice: quell’anno fu peraltro premiata come miglior giocatrice al mondo. È ritenuta un personaggio importante per lo sport femminile in generale, che si batté per ottenere migliori condizioni (economiche, sanitarie) per le atlete, e fu tra le prime a parlare di disparità di trattamento tra sportivi e sportive.

Dopo il ritiro fu un’apprezzata opinionista e giornalista per La Domenica Sportiva, La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, e nel 1985 recitò nel film Lui è peggio di me, con Renato Pozzetto e Adriano Celentano.