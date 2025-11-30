Il numero delle persone morte nel grande incendio a Hong Kong è salito a 146

A Hong Kong stanno continuando le ricerche per i dispersi nell’incendio che mercoledì si era sviluppato alla Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale a nord del centro della città. L’incendio è stato spento completamente venerdì e da allora il numero dei morti accertati è salito a 146, dopo che i soccorritori hanno trovato alcune persone morte all’interno dell’edificio. I feriti sono invece 79.

Rimangono ancora 100 persone disperse. Per il momento i soccorritori hanno condotto ricerche in quattro dei sette edifici coinvolti.

Il complesso era in fase di ristrutturazione, e l’incendio era iniziato intorno alle 14:50 di mercoledì (le 7:50 italiane) bruciando i ponteggi in bambù che erano stati montati attorno agli edifici. La Wang Fuk Court è composta da otto palazzi con un totale di 1.984 appartamenti, ed era abitata da circa 4.600 persone. C’è un’indagine in corso per capire la causa dell’incendio e se l’uso del bambù per i ponteggi abbia avuto un ruolo: le impalcature di questo tipo sono diffusissime a Hong Kong, come in altri paesi asiatici.

