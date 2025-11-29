Un regalo di Natale al giorno, via mail

Quella di “Un regalo di Natale al giorno” è una lunga tradizione del Post che fa esattamente quello che dice: dal primo giorno di dicembre e fino a Natale la redazione della rubrica Consumismi propone un’idea al giorno per venire in soccorso a tutti quelli che stanno provando a non ridursi all’ultimo secondo a fare i regali di Natale.

Se finora però i regali erano sempre stati pubblicati sul sito e accompagnati da una newsletter settimanale o bisettimanale, da quest’anno introduciamo una novità, perché anche le tradizioni di tanto in tanto vanno innovate. “Un regalo di Natale al giorno” dal primo dicembre diventa una newsletter quotidiana, con un regalo al giorno, appunto, ma anche sempre con qualche altra idea ripresa dai nostri archivi o da spunti dell’ultimo minuto.

Sul Post comunque continueranno a esserci articoli a tema regali di Natale. Il primo è quello che contiene 22 consigli per regali da fare a novembre: oggetti personalizzati o con tempi di spedizione un po’ più lunghi per non farsi trovare impreparati, pensati per destinatari un po’ di tutti i tipi: lo zio inaspettatamente appassionato di nocciolata, i parenti che non vedete da tanto tempo, gli amici esperti di enigmi e rompicapi, e quelli che stanno mettendo insieme il “servizio buono”, tra gli altri.

Quando diciamo che quella del regalo di Natale al giorno è una lunga tradizione non lo facciamo tanto per dire: la prima idea regalo del Post venne pubblicata nel 2010. L’allora direttore responsabile Luca Sofri aveva raccontato del «più efficace consiglio di Natale» che avesse mai dato e che è valido ancora oggi: un cd con una sola canzone che dura oltre 74 minuti, composta da una strofa ripetuta 150 volte. Fu però solo dal 2016, guidati dal proposito «l’anno prossimo i regali li compro un mese prima», che cominciammo a fare sul serio con la rubrica quotidiana. Per controllare che stiamo dicendo la verità o semplicemente per spulciare tra le vecchie idee e trovare ispirazione, qui c’è tutto lo storico degli ultimi dieci anni.