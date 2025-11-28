Ryanair chiuderà il suo programma per viaggiatori frequenti, perché troppo svantaggioso per l’azienda

Dopo soli otto mesi Ryanair chiuderà Prime, il suo programma per i viaggiatori frequenti, perché si è rivelato troppo svantaggioso per l’azienda. La decisione è stata annunciata e argomentata così dagli stessi dirigenti di Ryanair.

Il programma offriva tra le altre cose sconti, posti riservati gratuiti su un massimo di 12 voli l’anno e un’assicurazione di viaggio. Prime era stato lanciato lo scorso febbraio a un costo di 79 euro l’anno. Sui voli Ryanair il prezzo di un posto va dai 5 ai 40 euro circa: con questa promozione chi avesse fatto tutti e 12 i voli l’anno avrebbe potuto risparmiare tra i 60 e i 520 euro.

L’azienda ha detto che le 55mila persone che si sono iscritte al programma hanno generato 4,4 milioni di profitti, ma i vantaggi che ne hanno ricevuto valgono circa 6 milioni di euro e quindi il programma non era conveniente per l’azienda. Gli attuali iscritti riceveranno offerte riservate a loro fino a ottobre del 2026 ma da domani, 29 novembre, non saranno più accettati nuovi membri.