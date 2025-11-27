La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami salterà le Olimpiadi di Milano Cortina per un infortunio al ginocchio

La Federazione svizzera di sci ha comunicato che Lara Gut-Behrami, una delle più forti e conosciute sciatrici al mondo, salterà tutta la stagione invernale, comprese le Olimpiadi invernali di Milano Cortina del prossimo febbraio, per via di un brutto infortunio al ginocchio sinistro.

Giovedì scorso Gut-Behrami era caduta in allenamento, facendosi male al ginocchio e riportando anche una commozione cerebrale; fin da subito si era capito che l’infortunio fosse serio. Giovedì, dopo vari esami, è stato reso noto il responso: rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco.

Gut-Behrami ha 34 anni ed è una sciatrice veloce e completa, che ha vinto praticamente tutto nello sci. Tra i risultati più prestigiosi ci sono un oro olimpico (nel 2022, in Super G) e due Mondiali (entrambi nel 2021, in Super G e slalom gigante). Ha vinto anche per due volte (nel 2016 e nel 2024) la Coppa del Mondo di sci alpino, quella che somma i risultati ottenuti nelle varie specialità del principale circuito di gare.