L’India ha detto che sta esaminando la richiesta di estradizione per l’ex prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina, condannata a morte

Il portavoce del ministro degli Esteri indiano Randhir Jaiswal ha detto che il governo sta esaminando la richiesta di estradizione per Sheikh Hasina fatta dal Bangladesh. Sheikh Hasina è l’ex prima ministra del Bangladesh e a novembre è stata condannata a morte per crimini contro l’umanità da un tribunale del suo stesso paese, per avere ordinato la repressione violenta delle proteste contro il suo governo nell’estate del 2024, in cui furono uccise almeno 1.400 persone. Per via delle proteste Hasina era fuggita in India, dove si trova attualmente, rendendo impossibile eseguire la condanna per il Bangladesh, che quindi ha chiesto l’estradizione.

Le dichiarazioni di Jaiswal sono un segnale molto importante dato che alla precedente richiesta di estradizione fatta a dicembre del 2024 l’India non aveva risposto in modo ufficiale.

