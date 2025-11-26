Se andasse ai Mondiali di calcio, l’Italia sarebbe in quarta fascia al sorteggio dei gironi, con le squadre peggiori

Martedì sera la FIFA, la federazione calcistica mondiale, ha ufficializzato che le nazionali che si qualificheranno ai Mondiali maschili di calcio attraverso gli spareggi (quattro europee e due dallo spareggio intercontinentale) saranno inserite nella quarta fascia per il sorteggio dei gironi. I criteri non erano ancora stati resi noti prima d’ora, e alcune anticipazioni ipotizzavano che la migliore delle qualificate europee sarebbe stata promossa in prima fascia, ma alla fine non sarà così.

In quarta fascia finiranno quindi le peggiori squadre del ranking (come Giordania, Capo Verde o Curaçao) più le qualificate dagli spareggi. Per il resto, nella formazione delle fasce viene seguito il ranking mondiale, tranne per i tre paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) che sono stati inseriti in prima fascia. Ai sorteggi, che saranno il 5 dicembre, per formare i 12 gruppi da 4 squadre verrà selezionata una squadra per ogni fascia: i sorteggi saranno prima degli spareggi, quindi verrà lasciato un asterisco per le ultime partecipanti (nel caso dell’Italia, per dire, sarà stabilito che in un determinato girone ci andrà la squadra che uscirà vincitrice dallo spareggio che coinvolge Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia ed Erzegovina).

Un’altra novità, decisa dalla FIFA «per assicurare una competizione più bilanciata» prevede che, un po’ come avviene nei tabelloni tennistici, le quattro migliori nazionali del ranking (Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra) si potranno affrontare solo dalle semifinali in poi, a patto però che vincano i loro gironi.

Le quattro fasce dei sorteggi dei gironi (in programma il 5 dicembre):

Prima fascia: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania.

Seconda fascia: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

Terza fascia: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

Quarta fascia: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, 4 vincenti degli spareggi europei (tra cui eventualmente Italia), 2 vincenti degli spareggi intercontinentali.