È morto a 95 anni Lorenzo Buffon, storico portiere del Milan negli anni Cinquanta

Martedì è morto Lorenzo Buffon, ex portiere di calcio noto soprattutto per avere giocato nel Milan negli anni Cinquanta. Buffon era nato il 19 dicembre 1929 a Majano, in Friuli Venezia Giulia, ed è stato uno dei portieri più importanti della sua epoca. Oltre che per il Milan, giocò anche per Genoa, Fiorentina e Inter. Tra le altre cose, vinse cinque Scudetti (di cui quattro con il Milan): giocò anche per la Nazionale italiana ai Mondiali di calcio maschili del 1962, in Cile.

Oltre che per la sua attività sportiva, Buffon divenne anche piuttosto famoso per essere stato uno dei primi calciatori a sposare nel 1958 una donna del mondo dello spettacolo, Edy Campagnoli. Campagnoli in quel momento lavorava al programma Lascia o Raddoppia?, che fu il primo quiz a premi della storia della televisione italiana. Buffon era anche parente, alla lontana, di Gianluigi Buffon, che è stato portiere della Nazionale italiana dal 1997 al 2018.