Stati Uniti e Ucraina hanno ridotto da 28 a 19 punti il piano per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, secondo diversi giornali

I delegati di Stati Uniti e Ucraina hanno redatto una bozza di un piano in 19 punti per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, secondo quanto detto dal vice ministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya al quotidiano britannico Financial Times. La bozza contiene quindi meno elementi rispetto al piano di 28 punti di cui si è discusso molto negli ultimi giorni, ovvero quello elaborato dall’amministrazione americana insieme a quella russa, che è molto sbilanciato verso le richieste della Russia. Al momento non si sa quali punti di preciso siano stati eliminati o modificati rispetto al piano iniziale.

Kyslytsya è uno dei presenti alla riunione tra gli Stati Uniti, i cui delegati sono guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, e l’Ucraina, guidata dal potente capo di gabinetto di Zelensky Andriy Yermak. Gli incontri sono cominciati domenica a Ginevra, in Svizzera, e ha partecipato anche una delegazione dei paesi dell’Unione Europea. Secondo il Washington Post, un altro giornale che riporta la notizia della bozza, questa si baserebbe comunque sulla proposta fatta negli scorsi giorni da Stati Uniti e Russia, e non sarebbe una bozza separata, prodotta dalla delegazione europea.