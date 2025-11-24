È morto a 81 anni l’attore tedesco Udo Kier, che recitò in moltissimi film e collaborò a lungo con Lars von Trier

È morto a 81 anni l’attore tedesco Udo Kier, che nel corso di vari decenni recitò ruoli sia da protagonista sia minori in molti film europei e di Hollywood spesso di genere horror, fra cui Il mostro è in tavola… barone Frankenstein (1973) di Paul Morrissey e Andy Warhol, Dracula cerca sangue di vergine… e morì di sete!!! (1974) e Suspiria (1977) di Dario Argento. Kier collaborò a lungo con il regista sperimentale danese Lars von Trier, comparendo tra gli altri in Europa (1991), Le onde del destino (1996), Dancer in the Dark (2000), Dogville (2003) e Nymphomaniac (2013). Aveva avuto anche una carriera a Hollywood: recitò in Belli e dannati (1996) di Gus Van Sant, nel film di vampiri Blade (1998) e in Armageddon (1998) di Michael Bay.