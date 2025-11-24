La contestata ong Gaza Humanitarian Foundation ha detto che la sua missione è terminata

Lunedì la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), la contestata ong creata da Israele per controllare la distribuzione del cibo e degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, ha annunciato la fine della sua missione, dopo che aveva sospeso l’attività lo scorso mese in seguito al cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

La GHF è un’organizzazione non governativa fondata su impulso di Israele per rimpiazzare la rete della distribuzione del cibo che da molti anni era formata da circa 200 ong presenti nella Striscia. Lo scopo di questa decisione era sottrarre la gestione degli aiuti umanitari ad Hamas, che controlla ogni aspetto della vita dei palestinesi a Gaza. Da quando la GHF ha iniziato a operare, a maggio, la distribuzione del cibo è diventata molto pericolosa, creando le condizioni per una serie di stragi continue tra i civili palestinesi da parte dei soldati israeliani.

